Austria, Kurz di nuovo sotto indagine. "Deve dimettersi" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'inchiesta L'inchiesta riguarda sondaggi pubblicati dal quotidiano "Oesterreich" e della tv privata "oe24", entrambi di proprietà della famiglia Fellner. Queste rilevazioni sarebbero state pagati ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'inchiesta L'inchiesta riguarda sondaggi pubblicati dal quotidiano "Oesterreich" e della tv privata "oe24", entrambi di proprietà della famiglia Fellner. Queste rilevazioni sarebbero state pagati ...

Advertising

RaiNews : #Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisizioni in Cancelleria e nella sede dell'Oevp - repubblica : Austria, il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione - MediasetTgcom24 : Austria, cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento corruzione #austria - GalfTom : RT @Theskeptical_: Ma tutte ste notizie non vi fanno sorgere un lievissimo sospetto? - Panorao : RT @globalistIT: -