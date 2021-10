Austria, indagato il cancelliere Kurz per corruzione: lo scandalo sui sondaggi per il partito pagati dal governo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliere dell’Austria Sebastian Kurz è indagato per «favoreggiamento della corruzione». A darne notizia sono i quotidiani Austriaci Die Presse e Der Standard. Ad essere indagati sarebbero anche gli stretti collaboratori del leader del partito popolare Oevp, soprattutto appartenenti allo staff stampa. L’inchiesta riguarda sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24 (entrambi di proprietà della famiglia Fellner), che sarebbero stati pagati dal ministero delle finanze «esclusivamente per scopi partitici». Gli inquirenti indagano anche sui 1,3 milioni di euro di annunci sui media dei Fellner. Secondo Die Presse, l’inchiesta riguarderebbe anche l’ex ministra Sophie Karmasin e gli editori di Oesterreich, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildell’Sebastianper «favoreggiamento della». A darne notizia sono i quotidianici Die Presse e Der Standard. Ad essere indagati sarebbero anche gli stretti collaboratori del leader delpopolare Oevp, soprattutto appartenenti allo staff stampa. L’inchiesta riguardapubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24 (entrambi di proprietà della famiglia Fellner), che sarebbero statidal ministero delle finanze «esclusivamente per scopi partitici». Gli inquirenti indagano anche sui 1,3 milioni di euro di annunci sui media dei Fellner. Secondo Die Presse, l’inchiesta riguarderebbe anche l’ex ministra Sophie Karmasin e gli editori di Oesterreich, ...

Advertising

RaiNews : #Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisizioni in Cancelleria e nella sede dell'Oevp - fisco24_info : Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione. Perquisite Cancelleria e sede Ovp: Lo scrivono i quoti… - eccapecca : Austria, #Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione . - Avvenire_Nei : #Austria Il cancelliere #Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione - robymonaldi2 : RT @LaStampa: Austria, Kurz indagato per favoreggiamento e corruzione. Perquisizioni in corso -