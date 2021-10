Austria, il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione: “Sondaggi pagati coi soldi del ministero delle Finanze” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz è indagato per “favoreggiamento della corruzione“. Lo scrivono i quotidiano Die Presse e Der Standard, spiegando che sono indagati anche stretti collaboratori del leader del partito popolare Övp, tra cui Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann dello staff stampa e Stefan Steiner. L’inchiesta riguarda Sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24, entrambi di proprietà della famiglia Fellner. Secondo l’accusa, Kurz ha pagato questi Sondaggi tramite il ministero delle Finanze, quindi con soldi pubblici, ma in realtà sono stati commissionati “esclusivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilco Sebastianper ““. Lo scrivono i quotidiano Die Presse e Der Standard, spiegando che sono indagati anche stretti collaboratori del leader del partito popolare Övp, tra cui Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann dello staff stampa e Stefan Steiner. L’inchiesta riguardapubblicati dal quotidiano Oesterreich etv privata oe24, entrambi di proprietàfamiglia Fellner. Secondo l’accusa,ha pagato questitramite il, quindi conpubblici, ma in realtà sono stati commissionati “esclusivamente ...

