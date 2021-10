Attenzione alla depressione invernale Prenditi cura di te così

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con l’accorciarsi delle giornate siamo spesso più vulnerabili dal punto di vista psicologico. Non è infrequente, infatti, imbattersi in persone che soffrono di una vera e propria. Ecco alcuni consigli preziosissimi per tenere alto il morale nella stagione fredda. Secondo quanto riportato dgiornalista Christina Caron in un articolo del New York Times, circa una persona su 20 negli Stai Uniti soffre di. Un dato da non sottovalutare. Se molti, infatti, lamentano un lieve disturbo dell’umore, in alcune persone questo disturbo può sfociare in una sottile forma di(più acuta nelle ore serali e notturne) che rende difficoltoso proseguire con la vita di tutti i giorni. In particolare, chi ne soffre tende a mangiare più cibo ...