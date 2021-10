Attacco hacekr al sito di Atc | bollette sbagliate per 400 inquilini

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si sono visti recapitare un avviso di pagamento per una spesa già sostenuta. È accadutoa a 400 famiglie delle oltre 29mila che vivono nelle case popolari a Torino. Ed è una conseguenza dell’hacker subito daldi Atc lo scorso aprile che ha fatto perdere i dati disponibili addebitando nuovamente spese che erano già state sostenute.Infatti, i dati inseriti non sono stati regolarmente registrati dal sistema. Per questo Atc invita a non pagare la bolletta che sarà sostituita da un nuovo bollettino in arrivo. Chi avesse già pagato può chiedere il rimborso. L'articolo proviene da Nuova Società.