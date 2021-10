Atletica, Sibilio: “La mia forza? Non pormi limiti. Il record italiano dei 400 ostacoli un sogno” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra i protagonisti azzurri dell’Atletica a Tokyo 2020 c’è stato anche Alessandro Sibilio, che non ha conquistato medaglie ma è stato protagonista della finale dei 400 ostacoli e della 4×400. Nel talk di Atletica TV, l’atleta napoletano ha toccato diversi argomenti, raccontando la sua storia: “E’ cominciato tutto per caso. A 11 anni mi sono trovato su un campo d’Atletica grazie ad un mio amico ed è sbocciato un amore a prima vista. Da lì in poi ho sempre puntato in alto e sono arrivato dove sono ora, il che mi rende molto fiero. Non pormi limiti mi ha aiutato molto, ma a fare la differenza è stato anche un allenatore come Gianpaolo Ciappa, il quale mi ha cresciuto tantissimo. Ai ragazzi di Napoli come me dico che sognare in grande è possibile e non bisogna per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra i protagonisti azzurri dell’a Tokyo 2020 c’è stato anche Alessandro, che non ha conquistato medaglie ma è stato protagonista della finale dei 400e della 4×400. Nel talk diTV, l’atleta napoletano ha toccato diversi argomenti, raccontando la sua storia: “E’ cominciato tutto per caso. A 11 anni mi sono trovato su un campo d’grazie ad un mio amico ed è sbocciato un amore a prima vista. Da lì in poi ho sempre puntato in alto e sono arrivato dove sono ora, il che mi rende molto fiero. Nonmi ha aiutato molto, ma a fare la differenza è stato anche un allenatore come Gianpaolo Ciappa, il quale mi ha cresciuto tantissimo. Ai ragazzi di Napoli come me dico che sognare in grande è possibile e non bisogna per ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, #Sibilio: “La mia forza? Non pormi limiti. Il record italiano dei 400 ostacoli un sogno” - visiorace : #FIDAL Sibilio ''Atletica, amore a prima vista'' - AlertVirus : RT @SporteSaluteSpA: Un esempio virtuoso quello di Alessandro Sibilio, laureato in ingegneria gestionale e ostacolista azzurro che nello sp… - SporteSaluteSpA : Un esempio virtuoso quello di Alessandro Sibilio, laureato in ingegneria gestionale e ostacolista azzurro che nello… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Sibilio Sibilio ''Atletica, amore a prima vista'' Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) torna nel talk di Atletica TV dopo aver conquistato due finali a cinque cerchi a Tokyo (400hs e 4x400), due record italiani nella staffetta, e la nomination (nella ...

Sibilio tra gli astri nascenti d'Europa ... il massimo organo continentale dell'atletica. L'azzurro delle Fiamme Gialle, napoletano, 22 anni, ... Sibilio è tra i dieci candidati per la vittoria finale nella categoria degli astri nascenti al ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Sibilio: “La mia forza? Non pormi limiti. Il record italiano dei 400 ostacoli un sogno” Alessandro Sibilio, tra i protagonisti azzurri dell'atletica a Tokyo 2020, nel talk di Atletica TV ha toccato diversi argomenti, raccontando la sua storia.

Sibilio ''Atletica, amore a prima vista'' “La mia storia è un messaggio per Napoli e per i ragazzi napoletani: è possibile sognare in grande e non ci sono solo il calcio, la pallanuoto, la scherma. Io mi sono innamora ...

Alessandro(Fiamme Gialle) torna nel talk diTV dopo aver conquistato due finali a cinque cerchi a Tokyo (400hs e 4x400), due record italiani nella staffetta, e la nomination (nella ...... il massimo organo continentale dell'. L'azzurro delle Fiamme Gialle, napoletano, 22 anni, ...è tra i dieci candidati per la vittoria finale nella categoria degli astri nascenti al ...Alessandro Sibilio, tra i protagonisti azzurri dell'atletica a Tokyo 2020, nel talk di Atletica TV ha toccato diversi argomenti, raccontando la sua storia.“La mia storia è un messaggio per Napoli e per i ragazzi napoletani: è possibile sognare in grande e non ci sono solo il calcio, la pallanuoto, la scherma. Io mi sono innamora ...