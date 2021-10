Atletica, Massimo Stano: “Nella medaglia rivedo il mio percorso, ho grandi obiettivi” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra le gioie più grandi arrivate dalle Olimpiadi di Tokyo c’è sicuramente il successo di Massimo Stano Nella 20 chilometri di marcia, al termine di una gara dominata contro tutti i migliori talenti della specialità, acciuffando un oro che vale un’intera carriera. “Ogni volta che vedo la medaglia rivedo il percorso fatto. Dal mio paesino al tetto dell’Olimpo – ha dichiarato l’azzurro al termine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro tenutasi questa mattina presso il Salone d’Onore del CONI – La medaglia è il film della mia vita”. “Non ero sicurissimo di vincere, ma ci credevo tanto. Ci ho messo tre settimane a capire l’impresa fatta. Vedere Jacobs e Tamberi vincere l’oro in dieci minuti mi hanno portato a dire “perché non posso farcela?”. Mi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra le gioie piùarrivate dalle Olimpiadi di Tokyo c’è sicuramente il successo di20 chilometri di marcia, al termine di una gara dominata contro tutti i migliori talenti della specialità, acciuffando un oro che vale un’intera carriera. “Ogni volta che vedo lailfatto. Dal mio paesino al tetto dell’Olimpo – ha dichiarato l’azzurro al termine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro tenutasi questa mattina presso il Salone d’Onore del CONI – Laè il film della mia vita”. “Non ero sicurissimo di vincere, ma ci credevo tanto. Ci ho messo tre settimane a capire l’impresa fatta. Vedere Jacobs e Tamberi vincere l’oro in dieci minuti mi hanno portato a dire “perché non posso farcela?”. Mi ...

