Atletica, Marcell Jacobs: "Non voglio pormi limiti, continuerò a lavorare per grandi obiettivi" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ambizione e voglia di ripetersi: sono questi i sentimenti che albergano nell'animo di Marcell Jacobs. L'azzurro, due volte oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ai Giochi Olimpici di Tokyo, vuol continuare a stupire. Jacobs, che ha deciso di fermarsi per un problema al ginocchio dando appuntamento a tutti al 2022, ha ancora fame di successi: "Non mi pongo più limiti. Non era la prima volta che potevo scendere sotto i 10. Ora andrò a lavorare per togliere centesimi importanti perché è un tempo fatto senza vento. Serve anche essere fortunati", le sue parole a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro presso il Salone d'Onore del Coni (fonte: Ansa). I traguardi sono importanti, come detto, ed è lo stesso Marcell a ribadirlo ancora una volta: "Le due medaglie d'oro le ho ...

