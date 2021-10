Assegno temporaneo figli: domande prorogate al 31 ottobre per mensilità arretrate. Messaggio Inps (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con il Messaggio 5 ottobre 2021, n. 3340, l’Inps informa che il termine di presentazione delle domande per accedere alle mensilità arretrate di Assegno temporaneo per i figli minori (AT), inizialmente previsto il 30 settembre, è stato prorogato al 31 ottobre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con il2021, n. 3340, l’informa che il termine di presentazione delleper accedere allediper iminori (AT), inizialmente previsto il 30 settembre, è stato prorogato al 312021. L'articolo .

Advertising

Patronato_Inca : Assegno temporaneo per figli minori: riesame delle domande: Saranno sottoposte al riesame le domande respinte per i… - fulviocortesi : Ancora ...Helicopter Money Assegno unico temporaneo: ecco chi è ancora tempo per presentare la domanda La tempestiv… - mingrone75 : RT @AdiconsumCalabr: ??Più tempo per chiedere #Assegno temporaneo per i figli minori. Proroga fino al ???31 ottobre ?????? - AdiconsumCalabr : ??Più tempo per chiedere #Assegno temporaneo per i figli minori. Proroga fino al ???31 ottobre ??????… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno unico temporaneo: pagamento in arrivo. Come verifico -… -