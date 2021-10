(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asl3 Sud avvia ladelanche per gli operatori sanitari, prioritariamente per gli ultra sessantenni o portatori di patologie. ”Come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dalla seconda– spiega l’ufficio stampa dell’azienda sanitaria – gli addetti possono recarsi presso tutti i punti vaccinali di popolazione ed ospedalieri dell’Asl3 Sud più vicini al luogo di lavoro per l’effettuazione”. Basterà recarsi al punto vaccinale con tutta la documentazione inerente la prima e la seconda ...

Advertising

anteprima24 : ** Asl #Napoli 3, avviata somministrazione della terza dose del #Vaccino anti-#Covid ** - newsdinapoli : Asl Napoli 3 Sud. Operatori sanitari e sociosanitari: al via la terza dose del vaccino #Sanità - mattinodinapoli : Napoli, 18 medici e operatori Asl pentiti: si vaccinano e tornano in servizio - RedazioneTvcity : Autismo, Incontro tra Asl Napoli 3 Sud e Neapolisanit - - anteprima24 : ** #Vaccino anti-#Covid, sospesi dal servizio altri sei #Dipendenti dell'Asl #Napoli 1 ** -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Napoli

Come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dalla seconda dose, gli addetti possono recarsi presso tutti i punti vaccinali di popolazione ed ospedalieri dell'3 ...Obbligo vaccinale, l'1 Centro ha "adottato un provvedimento di revoca parziale della sospensione temporanea e allontanamento dal servizio per 18 operatori sanitari" mentre c'è un nuovo "provvedimento di ...Tute protettive monouso per il biocontenimento, introvabili nei primi mesi di pandemia, prive delle caratteristiche necessarie e dei requisiti tecnici ...Si sono vaccinati 18 dei 59 dipendenti della Asl Napoli 1 Centro e così sono tornati in servizio. Per i 18 operatori sanitari che hanno deciso di aderire alla profilassi contro il ...