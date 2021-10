ASICS invita tutti i runner milanesi all' evento ' Libera la mente | fai muovere Milano'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)gli appassionati di corsa e gli sportivi a partecipare all'la, Fai' , in programma sabato 16 ottobre in Parco Sempione a, con l'obiettivo ...

ASICS invita tutti gli appassionati di corsa e gli sportivi a partecipare all'evento "Libera la Mente, Fai Muovere Milano", in programma sabato 16 ottobre in Parco Sempione a Milano, con l'obiettivo di far parte della primissima ricerca live globale riguardo al potere benefico dello sport, in grado di spronare le menti e garantire un impatto positivo sul benessere.