Ascolti TV 5 ottobre, Soliti Ignoti sbanca l'audience con la vertiginosa vittoria di Luca e Paolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per Rai e Mediaset è stata una giornata interessante, quella di ieri 5 ottobre 2021. Gli Ascolti tv hanno premiato numerosi programmi, in particolar modo Soliti Ignoti e L'Eredità. Entrambe le trasmissioni hanno regalato emozioni e svago al pubblico spettatore che ha potuto assistere ad due incredibili colpi di scena. Nel game show di Amadeus Luca e Paolo sono stati protagonisti di una bella vittoria mentre, nel gioco televisivo di Flavio Insinna, Marcello è arrivato fino in fondo con 230 mila euro di montepremi! Ascolti TV 5 ottobre, flop Voglio essere un mago, bene le fiction di Rai 1 e Canale 5 Passiamo in rassegna i dati auditel del Prime Time. Per la fiction Morgane – Detective Geniale si è trattata dell'ultima puntata, che ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per Rai e Mediaset è stata una giornata interessante, quella di ieri 52021. Glitv hanno premiato numerosi programmi, in particolar modoe L'Eredità. Entrambe le trasmissioni hanno regalato emozioni e svago al pubblico spettatore che ha potuto assistere ad due incredibili colpi di scena. Nel game show di Amadeussono stati protagonisti di una bellamentre, nel gioco televisivo di Flavio Insinna, Marcello è arrivato fino in fondo con 230 mila euro di montepremi!TV 5, flop Voglio essere un mago, bene le fiction di Rai 1 e Canale 5 Passiamo in rassegna i dati auditel del Prime Time. Per la fiction Morgane – Detective Geniale si è trattata dell'ultima puntata, che ha ...

Advertising

Salvobracchitt2 : RT @fabiofabbretti: Che una rondine non facesse primavera era cosa nota, se poi la rondine è data dalle elezioni... #LaVitaInDiretta sfonda… - tuttotv_info : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV: ?? #LuceDeiTuoiOcchi sale al 16%, ? #Morgane cala al 16,8%; ? #LeIene ripartono dal 10,1%; ?? CATASTROFE per i… - mmpbowen : Perché la #Maglie è ovunque a sparare cazzate? 'Avete sottovalutato il numero di persone contro il green pass. Il 1… - il_Case : Ascolti TV | Martedì 5 Ottobre 2021. Morgane vince ma cala (16.8%), Luce dei Tuoi Occhi si difende (16%). Disastro… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di martedì 5 ottobre -