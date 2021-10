Arriva l’arma contro gli affitti dei ‘furbi’ L’annuncio poco fa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La lotta aglibrevi si arricchisce grazie al nuovo strumento della banca dati delle strutture ricettive. Il sistema prenderà di mira in particolar modo le "locazioni brevi", che costituiscono un settore del turismo extra alberghiero in continua crescita e difficile da monitorare. Il database raccoglierà dati delle strutture destinate a questa forma di affitto sul territorio nazionale: a ciascuna di esse sarà assegnato un codice, che dovrà essere obbligatoriamente esposto negli annunci pubblicitari. In caso di violazione sono previste sanzioni tra i 500 ed i 5mila euro a struttura non schedata, che potranno raddoppiare in caso di reiterazione della medesima irregolarità. La banca dati, istituita nel decreto Crescita del 2019 è divenuta realtà solo dopo l'approvazione del ministero del Turismo. In realtà alcune regioni (come la Lombardia) già effettuano ...