Arisa | Andrea Di Carlo si è fidanzato | addio per sempre nella coppia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La storia d’amore traedDistavolta sembra finita davvero. L’autore e manager ha postato su Instagram una foto inequivocabile. Ecco come stanno le cose La storia d’amore traDi, autore televisivo e manager di Zlatan Ibrahimovic e Can Yaman e la cantante Rosalba Pippa, in arteè stato uno dei gossip principali del biennio 2020-2021. I due si sono conosciuti, fidanzati e amati profondamente a cavallo tra il 2019 ed il 2020 e per l’estate del 2021 si vociferava di un imminente matrimonio. Con tanto di proposta ufficiale ed anello di fidanzamento. —>>> Leggi anche Svolta clamorosavita sentimentale di: la rivelazione Ma le cose sono andate diversamente. A maggio 2021 dopo un tira ...

Di Carlo, nuovo ritorno di fiamma?/ Lui in ginocchio, lei lo bacia! 'Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ...e il post in lacrime sui social: le ipotesial momento non ha dato spiegazioni sul ... La sua relazione tormentata conDi Carlo pare davvero arrivata al capolinea . Pare infatti che ...La storia d'amore tra Arisa ed Andrea Di Carlo stavolta sembra finita davvero. L'autore ha postato una foto inequivocabile. Ecco la verità ...Arisa ha pubblicato su Instagram una foto in lacrime e ha commentato con frasi che hanno colpito i fan. In molti si stanno chiedendo il motivo dello sfogo ...