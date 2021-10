Area Marina | «Come zittire quelle voci che ti dicono che non sei abbastanza brava»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Esiste una vocina nella mia testa che ogni tanto fa capolino e mi fa dubitare di me stessa. È insistente e fastidiosa, si insinua tra i miei pensieri e non la smette di dire la sua. Arriva quando meno me lo aspetto e ci tiene a puntualizzare che tutto quello che ho conquistato non ha nulla a che vedere con le mie capacità. Non sei abbastanza brava, mi dice, i traguardi che hai raggiunto sono solo frutto delle circostanze e prima o poi le persone se ne renderanno conto.