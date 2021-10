Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 6 ottobre 2021: ultime news tra Alessandro e Pinuccia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la puntata di ieri in buona parte incentrata su Gemma, sulla sua frequentazione interrotta con Pierluigi e sui teatrini in studio con l’opinionista Tina Cipollari, oggi torna il classico appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nella puntata di mercoledì 6 ottobre? Spazio ancora al trono over o vedremo le esterne dei tronisti? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Uomini e Donne 6 ottobre: Pinuccia, Alessandro e un nuovo corteggiatore Abbiamo lasciato Pinuccia e Alessandro, due ‘anziani’ nonnini simpatici e giovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo ladi ieri in buona parte incentrata su Gemma, sulla sua frequentazione interrotta con Pierluigi e sui teatrini in studio con l’opinionista Tina Cipollari,torna il classico appuntamento pomeridiano con, il dating show in onda dal lunedì al venerdì che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nelladi mercoledì 6? Spazio ancora al trono over o vedremo le esterne dei tronisti? Scopriamolo insieme!e un nuovo corteggiatore Abbiamo lasciato, due ‘anziani’ nonnini simpatici e giovani ...

