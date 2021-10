Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 | Flora si innamora di Umberto?

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La vita diRavasi ha subito una svolta importante nel momento in cui Vittorio Conti ha deciso di assumerla come nuova stilista del. La ragazza, come rivelano le, andrà a vivere a Villa Guarnieri ed avrà così modo di conoscere meglio il commendatorGuarnieri. La ragazza, ad un certo punto, inizierà a provare un certo interesse per l'uomo che potrebbe rivelarsi pericoloso. La giovane si innamorerà di lui e vorrà avere una relazione con l'uomo?Il6:si trasferisce a Villa Guarnieri e approfondisce la conoscenza diAdelaide di Sant'Erasmo, da quando ha saputo che...