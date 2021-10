Antegnate | il centro commerciale saluta l’hub vaccinale dopo ottomila inoculazioni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021). Con la fine dell’emergenza e la chiusura delrealizzato in collaborazione con l’Asst Bergamo Ovest e ATS Bergamo, ilGran Shoppinge ringrazia gli Operatori Sanitari e i volontari della Protezione Civile che sono stati una presenza costante nella galleria, negli ultimi sette mesi. Uno dei primi shopping mall in Italia ad ospitare al proprio interno un poloaveva risposto prontamente all’appello delle autorità e della comunità medica mettendo a disposizione e attrezzando un ampio spazio che, dall’apertura, ha lavorato a ritmi sostenuti. In totale, dal 26 febbraio al 30 settembre di quest’anno, qui si sono vaccinati oltre 8.000 cittadini provenienti da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Antegnate centro

BergamoNews.it

Il servizio si è interrotto il 30 settembre: l'adeguamento del tragitto degli autobus sulle linee Bergamo - Soncino e Treviglio - Chiari resterà in funzione fino a fine anno"Ilvaccinale alcommerciale è stato un grosso sforzo per i volontari e un delirio ...persone al giorno per i problemi di prenotazioni del sistema Aria - racconta il sindaco di...Tra i primi centri a organizzarsi per accogliere e sostenere la campagna vaccinale, ha portato a termine la sua missione e ora saluta il personale medico e i volontari che in questi mesi hanno lavorat ...Da lunedì 4 ottobre si parte con gli over 80, le prenotazioni da domenica. Mentre scatta la chiusura di quattro hub nel giro di sei giorni ...