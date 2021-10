Animal Crossing New Horizons protagonista di un nuovo Nintendo Direct, ecco quando (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo Super Smash Bros. Ultimate ora il protagonista di un nuovo Nintendo Direct è Animal Crossing New Horizons. Da un po' di tempo a questa parte i fan si lamentavano della mancanza di notizie, ma ora possono gioire perché sta arrivando un nuovo Direct tutto dedicato al titolo. L'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia riporta: "L'Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di informazioni sui contenuti in arrivo in Animal Crossing New Horizons a novembre". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo Super Smash Bros. Ultimate ora ildi unNew. Da un po' di tempo a questa parte i fan si lamentavano della mancanza di notizie, ma ora possono gioire perché sta arrivando untutto dedicato al titolo. L'account Twitter ufficiale diItalia riporta: "L': Newandrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di informazioni sui contenuti in arrivo inNewa novembre". Leggi altro...

Advertising

NintendoItalia : L'Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di… - Mara34327114 : RT @NintendoItalia: L'Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di info… - AkibaGamers : Dopo averlo anticipato qualche settimana fa, Nintendo ha svelato data e dettagli per il prossimo Animal Crossing: N… - Nerdmovieprod : Nintendo annuncia la data dell’Animal Crossing: New Horizons Direct - ICappiee : RT @NintendoItalia: L'Animal Crossing: New Horizons Direct andrà in onda alle 16:00 del 15/10! Seguilo per scoprire circa 20 minuti di info… -