Anima | raccolta da inizio anno raggiunge 2 | 4 miliardi di euro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lanetta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo, nel mese di settembre, è stata positiva per 376 milioni di, per un totale dapositivo per 2,4di(oltre il doppio dell’ammontare dei primi nove mesi del 2020). A fine settembre le masse gestite complessivamente dal Gruppo si attestano a circa 200di, in incremento di circa 11dirispetto allo stesso mese dell’precedente. “Il terzo trimestre si chiude con un dato pari a circa un miliardo e mezzo diin termini dinetta, confermando la crescente domanda per le ...

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima, nel mese di settembre, è stata positiva per 376 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per 2,4 miliardi di euro (oltre il doppio dell'ammontare dei primi nove mesi del 2020). A fine settembre le masse gestite complessivamente dal Gruppo si attestano a circa 200 miliardi di euro, in incremento di circa 11 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.