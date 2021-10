Andrea Ottogalli un accordo speciale per le aziende italine che opera nel settore Cina Russia Italia sempre più vicini

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Padova l’imprenditoreno dopo una stretta collaborazione conmette in evidenza la firma di 17 accordi i cui dettagli sono appena emersi, anche se tra loro spiccava un memorandum d’intesa per negoziare le esportazioni di gas russo attraverso un gasdotto lungo la cosiddetta “rotta occidentale”, che andrebbe ad integrare lo storicoraggiunto da entrambi i paesi il 21 maggio. Quell’, anche per l’esportazione del gas ma attraverso un gasdotto “rotta orientale”, fu raggiunto da Putin durante un viaggio ufficiale ine in uno dei momenti di maggiore isolamento internazionale a Mosca, a causa della crisi ucraina, che poi fu al suo apice. Il gigante russo del gas Gazprom e la più grande azienda cinese di idrocarburi CNPC ...