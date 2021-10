Andrea Casalino svela che al GF stava per nascere un flirt con Miriana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le parole di Andrea Casalino Solo pochi giorni fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Andrea Casalino, che è risultato essere il secondo eliminato di questa edizione. Alcune ore fa così il modello è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, e durante la chiacchierata ha parlato della sua esperienza L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le parole diSolo pochi giorni fa a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 è stato, che è risultato essere il secondo eliminato di questa edizione. Alcune ore fa così il modello è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, e durante la chiacchierata ha parlato della sua esperienza L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Andrea Casalino rivela che al #GFVip stava per nascere un flirt con una sua coinquilina (VIDEO) - annastellare : Gf Vip 6, Andrea Casalino confessa l’interesse per una Vippona - annastellare : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Andrea Casalino confessa l’interesse per una Vippona: “C’era feeling, le ho detto ‘Se mi sblocco ti mangio’!” L’ul… - Linkem25 : Ah ! Perchè Sophie è in casa ? Per me ormai è alla stregua di Andrea Casalino...per me può uscire anche oggi. #GFvip - IsaeChia : #GfVip 6, Andrea Casalino confessa l’interesse per una Vippona: “C’era feeling, le ho detto ‘Se mi sblocco ti mangi… -