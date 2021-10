Anche Sainz cambia il motore: la sua Ferrari partirà ultima a Istanbul (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Ferrari replica la strategia usata a Sochi Anche per il GP Turchia di F1 del 10 ottobre. In Russia era stato Charles Leclerc a montare sulla SF21 una power unit con il nuovo sistema ibrido ed era ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lareplica la strategia usata a Sochiper il GP Turchia di F1 del 10 ottobre. In Russia era stato Charles Leclerc a montare sulla SF21 una power unit con il nuovo sistema ibrido ed era ...

