Anche Bonomi avverte Salvini | La politica non blocchi Draghi

"Non possiamo più attendere le riforme. Il Governo deve essere messo in condizioni procedere in modo spedito. Non possiamo permettere che la politica blocchi questo processo. Ecco perchè dobbiamo continuare a sostenere l'azione di questo governo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federacciai. Parole, quelle del numero uno di Viale dell'Astronomia, che seguono quelle del presidente di Confimi, la confederazione che riunisce oltre 45mila piccole e medie imprese, Paolo Agnelli, che in una intervista all'HuffPost ha chiesto al leader della Lega Matteo Salvini "più praticità e sveltezza", dopo l'assenza del suo partito al Consiglio dei ministri sulla delega fiscale: "Senza una dose di sveltezza e praticità" le riforme non si fanno, e "un po' meno campagna elettorale".

