(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante siano passati quasi due anni dal tanto discussodella notte di-Salisburgo, la storia continua ad avere degli strascichi in Tribunale. In particolare – sottolinea Il Mattino – davanti agli arbitrati. Così l’ormai ex calciatore dei partenopei, Nikola Maksimovic, è stato chiamato dal club in un collegio arbitrale. Prima di lui è toccato L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ammutinamento nel 2019, il Napoli punta maxi-sanzioni: Nonostante siano passati quasi due anni… - CalcioFinanza : Ammutinamento nel 2019, il #Napoli punta a maxi-sanzioni - EraldoFR : @LegaPremier Non è ammutinamento nel caso di malattia mentale. Il vostro amico Craxi fece sostituire il premier tun… - NinoAiello7 : @AlessandroFusi9 @Gianluc37578034 Nel Codice della Navigazione si chiama AMMUTINAMENTO ! -

Ultime Notizie dalla rete : Ammutinamento nel

ilmattino.it

... ex difensore del Napoli , per quanto concerne il caso disviluppatosi durante l'era ... un avvenimento non esattamente nuovo per la cronaca degli azzurri;recente passato, infatti, ...A Radio Martecorso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Marrucco , avvocato.A rischio potrebbero sentirsi anche Ospina, Insigne e Mertens, che hanno il contratto in scadenza nel 2022. La vicenda dell'ammutinamento in casa Napoli, risalente ormai a un anno e undici mesi fa, co ...E in questo caso c’è in gioco anche un’intera annualità: ad Insigne, ad esempio, potrebbero esser sottratti i quasi 5 milioni di stipendio percepiti in quella stagione Destino diverso, invece, per gli ...