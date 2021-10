Advertising

TuttoAndroid : Amazfit cambia logo e annuncia l’evento di lancio dei suoi nuovi smartwatch - GaetanoGabrie10 : RT @GizChinait: #AmazFit cambia logo e annuncia una nuova funzione per i prossimi GTR 3 e GTS 3 #AmazfitGtr3 #AmazfitGts3 - GizChinait : #AmazFit cambia logo e annuncia una nuova funzione per i prossimi GTR 3 e GTS 3 #AmazfitGtr3 #AmazfitGts3… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazfit cambia

GizChina.it

Ma il prezzo a cui fare riferimento oggi non è più quello: oggiGTS è in sconto su Amazon a 74,90 euro ( - 55 euro, - 42%) e la musicadecisamente. A questo prezzo l'GTS ...Oggi puoi metterti al polsoBand 5 al prezzo di soli 25,41 euro invece di 43,90 euro come ... Hai la possibilità di scegliere fra tre colorazioni, la spesa non: nero , verde e arancio .Il team di Amazfit nelle scorse ore ha annunciato di avere deciso di cambiare il logo dell'azienda e ha anticipato alcune novità in arrivo ...Amazfit annuncia un nuovo logo e comincia a rivelare le funzionalità degli imminenti GTR 3 e GTS 3: ecco tutti i dettagli!