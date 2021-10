Altri guai neri per Giorgia Meloni, a Torino il consigliere Fdi ringrazia «i tanti camerati che hanno lavorato per la rielezione» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Senza imbarazzo, con tanto di caps lock, Massimo Robella, il consigliere neo-eletto in circoscrizione 6 a Torino, ha voluto ringraziare su Facebook i «tanti camerati che hanno lavorato per farmi rientrare in circoscrizione». Altro rimando al fascismo in una fase in cui il partito Fratelli d’Italia è travolto dalle polemiche per l’inchiesta sulla lobby nera milanese. A denunciare il post, Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi uguali e verdi nel consiglio regionale del Piemonte. «“A noi! Sono fascista! Hitler!», ha scritto su Facebook Grimaldi. «Sono del Nord, mica meridionale! Se devi spostare soldi all’estero ti aiutiamo! Muovo sempre mazzette in nero! Lascia il telefono che sono intercettato!”. Giorgia Meloni è scandalizzatissima per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Senza imbarazzo, con tanto di caps lock, Massimo Robella, ilneo-eletto in circoscrizione 6 a, ha volutore su Facebook i «cheper farmi rientrare in circoscrizione». Altro rimando al fascismo in una fase in cui il partito Fratelli d’Italia è travolto dalle polemiche per l’inchiesta sulla lobby nera milanese. A denunciare il post, Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi uguali e verdi nel consiglio regionale del Piemonte. «“A noi! Sono fascista! Hitler!», ha scritto su Facebook Grimaldi. «Sono del Nord, mica meridionale! Se devi spostare soldi all’estero ti aiutiamo! Muovo sempre mazzette in nero! Lascia il telefono che sono intercettato!”.è scandalizzatissima per ...

