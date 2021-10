Allerta Meteo, maltempo su Marche e Calabria: allerta arancione (Di giovedì 7 ottobre 2021) allerta Meteo, l’aria di depressione che sta influenzando il continente europeo continuerà a scandire le fasi del maltempo in Italia. allerta Meteo, nella giornata del 7 Ottobre 2021, allerta arancione per alcune regioni (Getty Images)Le precipitazioni e i temporali hanno interessato alcune regioni centro meridionali, come quelle del Medio Adriatico e Basso Tirreno. La perturbazione è accompagnata dal rinforzo di alcune depressioni ventilate su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha stretto delle intese con alcune regioni coinvolte, dove è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni avverse, il quale estenderà quelli diramati nei giorni scorsi. I fenomeni continueranno ad ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), l’aria di depressione che sta influenzando il continente europeo continuerà a scandire le fasi delin Italia., nella giornata del 7 Ottobre 2021,per alcune regioni (Getty Images)Le precipitazioni e i temporali hanno interessato alcune regioni centro meridionali, come quelle del Medio Adriatico e Basso Tirreno. La perturbazione è accompagnata dal rinforzo di alcune depressioni ventilate su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha stretto delle intese con alcune regioni coinvolte, dove è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni avverse, il quale estenderà quelli diramati nei giorni scorsi. I fenomeni continueranno ad ...

Advertising

Tg3web : Allerta meteo in 14 regioni. Preoccupa il livello del fiume Po salito di tre metri. Osservate speciali le dighe in… - SkyTG24 : Maltempo, domani allerta di livello giallo su Palermo - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - salutamiflavia : porcatroia hanno chiuso le scuole in mezze marche se le lasciano aperte solo da noi mi incazzo, hanno dato l'allert… - qrimilf : Sperando nell'allerta meteo in puglia domani -