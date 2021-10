Alla scoperta del frutto d’autunno: la castagna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’autunno è arrivato e questa stagione insieme a una palette ricca di colori caldi e rilassanti, porta con sé un frutto ricco di proprietà, le castagne. Almeno una volta nella vita, sarà capitato a tutti di andare in un castagneto. Complice forse anche il clima piacevole, ma un’attività faticosa come quella della raccolta delle castagne diventa piacevole. Il freddo serale, il camino acceso e le castagne devono per forza essere arrostite, una tira inevitabilmente l’altra. Ma andiamo a conoscerle bene, sono davvero l’alimento proibito come dicono tutti? Considerata frutta a guscio, la castagna in realtà ha delle caratteristiche “sui generis”: sono povere di lipidi al contrario della frutta secca, ma ricche di amidi, carboidrati complessi. Si tende spesso ad associarle ai cereali, ma in realtà non possono considerarsi suoi sostituti dal punto di vista ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’autunno è arrivato e questa stagione insieme a una palette ricca di colori caldi e rilassanti, porta con sé unricco di proprietà, le castagne. Almeno una volta nella vita, sarà capitato a tutti di andare in un castagneto. Complice forse anche il clima piacevole, ma un’attività faticosa come quella della raccolta delle castagne diventa piacevole. Il freddo serale, il camino acceso e le castagne devono per forza essere arrostite, una tira inevitabilmente l’altra. Ma andiamo a conoscerle bene, sono davvero l’alimento proibito come dicono tutti? Considerata frutta a guscio, lain realtà ha delle caratteristiche “sui generis”: sono povere di lipidi al contrario della frutta secca, ma ricche di amidi, carboidrati complessi. Si tende spesso ad associarle ai cereali, ma in realtà non possono considerarsi suoi sostituti dal punto di vista ...

