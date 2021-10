Alitalia, deserta l’asta da 290 milioni per il marchio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La gara per il marchio Alitalia è “andata deserta”, secondo quanto riportato dall’Ansa. La base d’asta era pari a 290 milioni di euro, oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge. Una cifra definita “irrealistica” dal presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla. Ora si passerà ad una seconda fase, che aprirà ad offerte più L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La gara per ilè “andata”, secondo quanto riportato dall’Ansa. La base d’asta era pari a 290di euro, oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge. Una cifra definita “irrealistica” dal presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla. Ora si passerà ad una seconda fase, che aprirà ad offerte più L'articolo

