Alitalia, Altavilla: "Il 15 ottobre Ita inizierà a volare. Sciopero sarebbe vergogna nazionale". Ma la discontinuità, chiesta da Bruxelles, riguarda solo i dipendenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo il presidente esecutivo di Ita Alfredo Altavilla la nuova compagnia che raccoglie il testimone da Alitalia inizierà a volare il prossimo 15 ottobre, come da programma. "Il 15 si parte, è un impegno che ci siamo presi come azienda e che è stato ribadito ieri dal viceministro Castelli. Il nostro compito è fare tutto quello che è necessario per portare a casa questo obiettivo", ha dichiarato questa mattina a margine del EY Digital Summit. "La trattativa per le assunzioni è ben che finita. Sono tutti a bordo e hanno firmato il contratto che abbiamo inviato loro. Stiamo finalizzando gli ultimi. La parte assunzioni è direi alle spalle", ha proseguito. Sulla possibilità di rispettare questa scadenza, soprattutto segnando una vera discontinuità con la vecchia Alitalia ...

