Alfonso Signorini sotto attacco | ecco chi lancia le accuse al GFVip

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La puntata del Grande Fratello Vip ha generato all'interno della casa moltissime polemiche, ma i problemi, questa volta, vengono anche dall'esterno. Il primo a lamentarsi del trattamento riservatogli è Lorenzo Amoruso marito di Manila Nazzaro, la seconda ad aver puntato il dito controè Angela Chianello (Angela da Mondello) in un video pubblicato sui social. Durante la puntata di lunedì, era prevista per la concorrente Manila Nazzaro una sorpresa: a dare risonanza alla notizia sarebbe stato suo marito, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Purtroppo nessun lieto evento è stato organizzato per Manila e suo marito si è scusato via social usando queste parole: "Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi." Ma sembra che questo non ...