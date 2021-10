Alessio Gaspari | morto sulla nave da crociera | cosa sappiamo finora

Leggi su ck12

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono ancora molti i dubbimorte di, membro dell’equipaggio di unada, a “Le Iene” parla la sorella del ragazzo.Gasparri sparisce nel mare della Danimarca. nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2021. A parlare in un’intervista de “Le Iene” è proprio la sorella: “da sempre aveva questo grande sogno navigare, non ha avuto mai un dubbio. Si è iscritto all’istituto nautico si è diplomato e ha iniziato l’accademia. Non avrei mai pensato che il suo sogno poi diventasse il nostro incubo”.infatti muore nella notte nel gennaio scorso, ma capire come e soprattutto perché siaè estremamente difficile. Una ragione è ...