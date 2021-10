Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle: il suo nuovo ruolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La nuova edizione di Ballando con le stelle promette scintille, e proprio a pochi giorni dal suo debutto arrivano novità davvero interessanti. Pare infatti che ci sia un ruolo del tutto inedito da ricoprire all’interno dello show, e che Milly Carlucci abbia deciso di affidarlo ad Alessandra Mussolini. Quale sarà il suo impegno nella trasmissione di Rai1? Alessandra Mussolini, il nuovo ruolo a Ballando con le stelle Manca davvero pochissimo all’inizio di Ballando con le stelle 2021, lo show condotto da Milly Carlucci. Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi è stato pian piano svelato il cast della nuova stagione, e come prevedibile anche stavolta ci sarà davvero da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La nuova edizione dicon lepromette scintille, e proprio a pochi giorni dal suo debutto arrivano novità davvero interessanti. Pare infatti che ci sia undel tutto inedito da ricoprire all’interno dello show, e che Milly Carlucci abbia deciso di affidarlo ad. Quale sarà il suo impegno nella trasmissione di Rai1?, ilcon leManca davvero pochissimo all’inizio dicon le2021, lo show condotto da Milly Carlucci. Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi è stato pian piano svelato il cast della nuova stagione, e come prevedibile anche stavolta ci sarà davvero da ...

Advertising

brongosalvatore : RT @ProfCampagna: #Mussolini Alessandra aveva deciso di smettere con la politica per dedicarsi totalmente al ballo. Ecco che spuntano Rach… - ve10ve : RT @Tag43_ita: Rachele, campionessa di preferenze con Fratelli d’Italia a Roma, è solo l’ultima della dinastia. Prima di lei la star di cas… - adeleblabla95 : @ilReazionario ho bucato il Mussolini, però la nipote bruttissima, e mi è antipatica. Intendo l'Alessandra. - MAnnurca : RT @ProfCampagna: #Mussolini Alessandra aveva deciso di smettere con la politica per dedicarsi totalmente al ballo. Ecco che spuntano Rach… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Mussolini Alessandra aveva deciso di smettere con la politica per dedicarsi totalmente al ballo. Ecco che spuntano Rach… -