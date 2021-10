Alber Elbaz, il tributo al leggendario designer corona la fine della Paris Fashion Week (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’amore chiama a sé, sempre, altro amore. Spesso l’industria moda viene immaginata come un mondo ostile, in cui la competizione prevale su tutto, ma ci sono designer che hanno mostrato quanto l’amore per il proprio lavoro, così come per il proprio team, prevalga su qualsiasi logica di sistema. Questa è una delle grandi lezioni impartite da Alber Elbaz, scomparso lo scorso aprile a soli 59 anni in seguito a complicazioni da Covid-19, e a cui è stato ispirato il tributo a lui dedicato: Love Brings Love. Un evento speciale a chiusura della Paris Fashion Week per la Primavera/Estate 2022, in cui 45 tra le maison di moda e gli stilisti contemporanei più grandi, hanno dato vita a uno show unico, rendendo omaggio all’eredità, stilistica e umana, di Alber Elbaz. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’amore chiama a sé, sempre, altro amore. Spesso l’industria moda viene immaginata come un mondo ostile, in cui la competizione prevale su tutto, ma ci sono designer che hanno mostrato quanto l’amore per il proprio lavoro, così come per il proprio team, prevalga su qualsiasi logica di sistema. Questa è una delle grandi lezioni impartite da Alber Elbaz, scomparso lo scorso aprile a soli 59 anni in seguito a complicazioni da Covid-19, e a cui è stato ispirato il tributo a lui dedicato: Love Brings Love. Un evento speciale a chiusura della Paris Fashion Week per la Primavera/Estate 2022, in cui 45 tra le maison di moda e gli stilisti contemporanei più grandi, hanno dato vita a uno show unico, rendendo omaggio all’eredità, stilistica e umana, di Alber Elbaz.

