Agent | il titolo è sparito dalla sezione giochi del sito di Rockstar e Take-Two

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con la sparizione deldi, il tanto vociferato gioco diGames e-Two, sembra che il gioco sia diventato ormai solo un mero sogno, da anni alle prese soprattutto con nuovi progetti su GTA, e-Two, annunciarono nel 2007 una nuova IP, di nome, ambientata nel periodo che segnava l’apice della Guerra Fredda del 1970. L’avventura portava il giocatore all’interno di un gameplay con un misto di action e stealth, con il quale farsi strada in una paranoica e contorta trama di spionaggio, assassinio politico e contro-spionaggio. Era in sviluppo presso lo studio diNorth, stesso team di Grand Theft Auto, e sarebbe dovuto uscire come esclusiva per la PS3., un destino infame per il gioco ...