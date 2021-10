Affidamento tecnico per i lavori della ciclovia urbana lametina da consegnare entro la prossima estate (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 12 ottobre 2020 il decreto del MISE, che per le ciclovie Urbane destinava al Comune di Lamezia Terme 250.475,59 euro, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevenendo 22 mesi per la realizzazione degli interventi ed ulteriori 2 mesi per la rendicontazione dell'intervento. Passato circa un anno in via Perugini viene affidato all'... Leggi su lameziainforma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 12 ottobre 2020 il decreto del MISE, che per le ciclovie Urbane destinava al Comune di Lamezia Terme 250.475,59 euro, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevenendo 22 mesi per la realizzazione degli interventi ed ulteriori 2 mesi per la rendicontazione dell'intervento. Passato circa un anno in via Perugini viene affidato all'...

