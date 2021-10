“Addio”. Alessandro Meluzzi, il noto medico psicoterapeuta, è stato sospeso dall’Ordine dei Medici (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alessandro Meluzzi, noto medico psicoterapeuta, è stato sospeso dall'Ordine dei Medici di Torino per "inosservanza dell'obbligo vaccinale". Meluzzi, classe 1955, laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, è da tempo considerato "medico dalle posizioni estremiste" sia sul vaccino sia sul green pass. Tanto da partecipare ad uno degli ultimi appuntamenti di piazza organizzati da Marco Liccione in piazza Castello. Un provvedimento che arriva a distanza di poche settimane da quello preso nei riguardi della dottoressa Silvana De Mari, altra esponente "no vax" e di Mariano Amici, medico di base ad Ardea, nel Lazio. Solamente pochi giorni fa, durante la trasmissione "Controcorrente", ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 ottobre 2021), èdall'Ordine deidi Torino per "inosservanza dell'obbligo vaccinale"., classe 1955, laureato inna e Chirurgia a Torino, è da tempo considerato "dalle posizioni estremiste" sia sul vaccino sia sul green pass. Tanto da partecipare ad uno degli ultimi appuntamenti di piazza organizzati da Marco Liccione in piazza Castello. Un provvedimento che arriva a distanza di poche settimane da quello preso nei riguardi della dottoressa Silvana De Mari, altra esponente "no vax" e di Mariano Amici,di base ad Ardea, nel Lazio. Solamente pochi giorni fa, durante la trasmissione "Controcorrente", ...

