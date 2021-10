Acerra, liceo in Dad: il ritorno a scuola ci sarà il 10 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerminerà il 10 ottobre prossimo la quarantena per gli studenti di una prima superiore di un liceo polispecialistico ad Acerra (Napoli), ai quali, in un primo momento, era stata comunicata come data ultima di isolamento il 16 ottobre. Lo ha reso noto il dirigente scolastico dello stesso liceo “De Liguori”, Giovanni La Montagna, in una comunicazione inviata oggi ai genitori dei 27 studenti interessati dalla quarantena, sottolineando di aver ricevuto in mattinata le “nuove disposizioni dell’unità operativa di prevenzione collettiva del distretto sanitario”, che modificano la data ultima di quarantena al 10 ottobre. Una nuova disposizione che però non convince i genitori, preoccupati da un eventuale aumento di contagi. “I nostri figli sono andati a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerminerà il 10prossimo la quarantena per gli studenti di una prima superiore di unpolispecialistico ad(Napoli), ai quali, in un primo momento, era stata comunicata come data ultima di isolamento il 16. Lo ha reso noto il dirigente scolastico dello stesso“De Liguori”, Giovanni La Montagna, in una comunicazione inviata oggi ai genitori dei 27 studenti interessati dalla quarantena, sottolineando di aver ricevuto in mattinata le “nuove disposizioni dell’unità operativa di prevenzione collettiva del distretto sanitario”, che modificano la data ultima di quarantena al 10. Una nuova disposizione che però non convince i genitori, preoccupati da un eventuale aumento di contagi. “I nostri figli sono andati a ...

