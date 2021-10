“A Torino il centrodestra paga l’astensione della Lega, ma attira gli operai. A Roma giovani per Gualtieri e Raggi, a Michetti gli over-54”: i flussi elettorali (in vista dei ballottaggi) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Torino l’astensionismo della base leghista costringe al ballotaggio da secondo il candidato del centrodestra. A Roma, invece, gli over 54 scelgono Enrico Michetti mentre i più giovani hanno votato Roberto Gualtieri e Virginia Raggi. A Napoli, invece, il successo di Gaetano Manfredi passa dall’alleanza Pd-M5s, capace di attrarre pure i voti che alle europee andarono al Carroccio. Sono questi gli elementi principali che emergono dalle prime analisi dei flussi elettorali relative alle elezioni comunali condotte dall’Istituto Cattaneo di Bologna e da Swg. Questo turno elettorale è stato segnato soprattutto dall’altissima astensione: un dato che per i ricercatori bolognesi è storico anche perché inverte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al’astensionismobase leghista costringe al ballotaggio da secondo il candidato del. A, invece, gli54 scelgono Enricomentre i piùhanno votato Robertoe Virginia. A Napoli, invece, il successo di Gaetano Manfredi passa dall’alleanza Pd-M5s, capace di attrarre pure i voti che alle europee andarono al Carroccio. Sono questi gli elementi principali che emergono dalle prime analisi deirelative alle elezioni comunali condotte dall’Istituto Cattaneo di Bologna e da Swg. Questo turno elettorale è stato segnato soprattutto dall’altissima astensione: un dato che per i ricercatori bolognesi è storico anche perché inverte ...

