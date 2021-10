A Singapore arriva Xavier: il poliziotto robot con 7 telecamere all’opera contro i criminali (video) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per vie di Singapore si possono incontrare poliziotti robot all’opera per contrastare “comportamenti sociali indesiderabili”. Un primo test risale a settembre. Per pattugliare un complesso residenziale e un centro commerciale. Lo racconta con dovizia di particolari il Guardian. Un’iniziativa che farà molto discutere. Il governo difende la ‘creatura’ ma in molti denunciano un clima inquietante alla “Robocop”. A Singapore i primi poliziotti robot: gli Xavier E non mancano le preoccupazioni per la privacy. In una città stato dove già vi sono telecamere ovunque. E sistemi di ricognizione facciali sui lampioni delle strade. Chiamati “Xavier”, i robot poliziotti sono una sorta di minicar con sette telecamere. Si aggirano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per vie disi possono incontrare poliziottiper contrastare “comportamenti sociali indesiderabili”. Un primo test risale a settembre. Per pattugliare un complesso residenziale e un centro commerciale. Lo racconta con dovizia di particolari il Guardian. Un’iniziativa che farà molto discutere. Il governo difende la ‘creatura’ ma in molti denunciano un clima inquietante alla “Robocop”. Ai primi poliziotti: gliE non mancano le preoccupazioni per la privacy. In una città stato dove già vi sonoovunque. E sistemi di ricognizione facciali sui lampioni delle strade. Chiamati “”, ipoliziotti sono una sorta di minicar con sette. Si aggirano ...

