A scuola dagli animali, come l’etologia ci aiuta a capire il mondo (di M. Garofalo) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (di Mauro Garofalo) Cervi nel centro di Mosca, pipistrelli e pangolini al centro del dibattito sulle origini del Covid-19. Per molti versi gli animali entrano nella nostra vita. Può quindi essere utile imparare a parlare con gli altri, con le altre specie con cui condividiamo il pianeta. Due libri vanno in questa direzione, parlano dell’importanza di estendere il nostro pensiero – il mindset – alle altre specie. Il saggio di Eva Meijer, Linguaggi animali (nottetempo, 18 euro, trad.it. Stefano Musilli) fa parte della collana ambientale terra. “Per molto tempo si è considerato il pensiero come un’attività dell’essere umano sull’essere umano. Oggi le cose stanno cambiando”, scrive Meijer prendendo l’abbrivio dalla relazione uomo-animale per analizzare la grande sfida del futuro: per valutare l’intelligenza degli altri ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (di Mauro) Cervi nel centro di Mosca, pipistrelli e pangolini al centro del dibattito sulle origini del Covid-19. Per molti versi glientrano nella nostra vita. Può quindi essere utile imparare a parlare con gli altri, con le altre specie con cui condividiamo il pianeta. Due libri vanno in questa direzione, parlano dell’importanza di estendere il nostro pensiero – il mindset – alle altre specie. Il saggio di Eva Meijer, Linguaggi(nottetempo, 18 euro, trad.it. Stefano Musilli) fa parte della collana ambientale terra. “Per molto tempo si è considerato il pensieroun’attività dell’essere umano sull’essere umano. Oggi le cose stanno cambiando”, scrive Meijer prendendo l’abbrivio dalla relazione uomo-animale per analizzare la grande sfida del futuro: per valutare l’intelligenza degli altri ...

HuffPostItalia : A scuola dagli animali, come l’etologia ci aiuta a capire il mondo (di M. Garofalo) - giantliberaria : @seiosonoio l’altro giorno ne ho avvistato un paio proprio nella strada di scuola, perché come si sa dagli anni ‘80… - Giannilostorto : RT @UniLUISS: Congratulazioni al Professor Giorgio Parisi: #PremioNobel 2021 per la Fisica insieme a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. Gra… - virgigullo : RT @UniLUISS: Congratulazioni al Professor Giorgio Parisi: #PremioNobel 2021 per la Fisica insieme a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. Gra… - davidefent : RT @LaRagione_eu: Dopo più di un anno si parla ancora dei costosi #banchi ordinati nella prima fase dell’emergenza #Covid. Figliuolo ha sta… -