«A casa tutti bene» | la prima serie di Gabriele Muccino arriva a dicembre su Sky

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tre anni fa era Bella senz’anima di Riccardo Cocciante ad accompagnare il trailer di A casa tutti bene. Oggi, invece, è Vedrai, vedrai di Luigi Tenco a introdurre le prime immagini di A casa tutti bene – La serie, la prima serie diretta da Gabriele Muccino in arrivo su Sky a dicembre e ispirata proprio al film campione d’incassi del 2018. La serie, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e partirà dallo stesso spunto dal quale si innescava il conflitto sul grande schermo: un family drama con protagonisti due nuclei famigliari. I Ristuccia, che gestiscono da quarant’anni il ristorante San Pietro, uno dei più rinomati di Roma, e i Mariani, che a distanza di anni reclamano un posto all’interno dell’attività minacciando di far riemergere un terribile segreto che i Ristuccia hanno sempre cercato di mantenere.

