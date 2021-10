A casa tutti bene: il teaser della serie di Gabriele Muccino in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il teaser di A casa tutti bene - La serie, diretta da Gabriele Muccino per Sky, l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021. Esordirà alla Festa del Cinema di Roma 2021, come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre, A casa tutti bene - La serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot dell'omonimo film campione di incassi del 2018 del regista vincitore del David di Donatello. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group, la serie si svela oggi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi A- La, diretta daper Sky, l'deldi2021. Esordiràdeldi2021, come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre, A- La, il primo progetto per la TV direboot dell'omonimo film campione di incassi del 2018 del regista vincitore del David di Donatello. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group, lasi svela oggi ...

Advertising

SkyTG24 : A casa tutti bene, il teaser e le foto della prima serie tv di Gabriele Muccino - raffaellapaita : «Intendo facilitare la costruzione di una casa ampia di #riformisti nella quale possono stare da protagonisti tutti… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - ElsoIcehands : @ConteRetweet Dovrà candidare tutti i figli degli industriali cercandoli casa per casa - 1237171aa : RT @soniaross75: @amata_giulia @borghi_claudio @mgmaglie @Ariachetira se una casa a seguito di ristrutturazione cambia destinazione o cambi… -