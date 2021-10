“8 ½ – La stagione che non c’è” del Nuovo Teatro Sanità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 8 ½ – La stagione che non c’è. Con questo efficace titolo, il Nuovo Teatro Sanità diretto da Mario Gelardi ci ricorda il mancato appuntamento con quella che doveva essere la sua nona stagione ma che la pandemia nell’ultimo anno e mezzo ha azzerato obbligando alla chiusura i piccoli teatri. Anche per questo è veramente una emozione grande attraversare la “vivacità” del quartiere Sanità per arrivare nel piccolo gioiello di Teatro ubicato nella piazzetta San Vincenzo che racconta la resilienza e l’impegno civile del collettivo artistico ntS’. «Da ogni mancanza si genera un Nuovo desiderio – spiega il direttore artistico Mario Gelardi– che si fonda su nuovi stimoli e una nuova visione di futuro. I riferimenti culturali del titolo della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 8 ½ – Lache non c’è. Con questo efficace titolo, ildiretto da Mario Gelardi ci ricorda il mancato appuntamento con quella che doveva essere la sua nonama che la pandemia nell’ultimo anno e mezzo ha azzerato obbligando alla chiusura i piccoli teatri. Anche per questo è veramente una emozione grande attraversare la “vivacità” del quartiereper arrivare nel piccolo gioiello diubicato nella piazzetta San Vincenzo che racconta la resilienza e l’impegno civile del collettivo artistico ntS’. «Da ogni mancanza si genera undesiderio – spiega il direttore artistico Mario Gelardi– che si fonda su nuovi stimoli e una nuova visione di futuro. I riferimenti culturali del titolo della ...

Inter : ?? | ESPORTS Nuovo logo ? Nuovo team ? Nuova stagione ? Che le FIFA Global Series abbiano inizio! ?????… - ZZiliani : Guardate la data: 13 maggio 2018. Sono trascorsi tre anni e mezzo, #Koulibaly (e #Osimhen e #Anguissa e #Bakaioko e… - Confindustria : Riparte con @gbrugnoli70 la 5° stagione del #IlPostinFabbrica, la rubrica di @rtl1025 che realizziamo in collaboraz… - Star__is : Stasera finalmente mi sa che comincio l'ultima stagione di #PoseFX e non sono pronta ?????? - vikingrossonero : @DiMarzio Il retroscena sul suo addio: a giugno ha vinto l'Europeo e poi ha firmato con il PSG per 12M a stagione.… -