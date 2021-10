777: «Obiettivo multiproprietà come City e Red Bull» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante le difficoltà del club in campionato, i nuovi proprietari del Genoa continuano a puntare in alto. In un’intervista a Off The Pitch, Andres Blazquez, operating partner di 777 Partners, ha dichiarato che il fondo americano sta studiando l’adozione di modelli di multiproprietà, puntando all’acquisizione di un club della Premier League inglese. Nel caso in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nonostante le difficoltà del club in campionato, i nuovi proprietari del Genoa continuano a puntare in alto. In un’intervista a Off The Pitch, Andres Blazquez, operating partner di 777 Partners, ha dichiarato che il fondo americano sta studiando l’adozione di modelli di, puntando all’acquisizione di un club della Premier League inglese. Nel caso in L'articolo

Advertising

_enz29 : RT @CalcioFinanza: Dopo #Genoa e #Siviglia, 777 Partners punta a fare acquisti in Premier League: «L'obiettivo è costruire una multiproprie… - CalcioFinanza : Dopo #Genoa e #Siviglia, 777 Partners punta a fare acquisti in Premier League: «L'obiettivo è costruire una multipr… - sportli26181512 : #Governance #Notizie 777 Partners: «Obiettivo multiproprietà come City e Red Bull»: Nonostante le difficoltà del cl… - LiguriaNotizie : Genoa, 777 Partners scalda i tifosi: Obiettivo decimo Scudetto - MauroV1968 : Mi è venuto un coccolone... -