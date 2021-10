24 bambini uccisi da una febbre misteriosa: grande preoccupazione in India (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 24 i bambini morti improvvisamente in India dopo aver contratto una febbre misteriosa. Otto di questi bambini sono morti poche ore dopo essersi ammalati. La zona interessata è quella di Palwal, nello stato federato dell’Haryana. Al momento i medici locali non riescono a risalire alle cause della febbre killer. Il virus, a detta degli esperti, provoca dolori articolari, mal di testa, disidratazione e nausea. Tre bambini di sette anni e un bambino di nove giorni sono le vittime registrate nella giornata di venerdì: il bilancio è pertanto salito a 24 bambini deceduti, come riportato anche dal Mirror. LEGGI ANCHE => 90 persone uccise dal “fungo nero” in India: l’aumento dei casi è correlato al Covid-19 Una ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 24 imorti improvvisamente indopo aver contratto una. Otto di questisono morti poche ore dopo essersi ammalati. La zona interessata è quella di Palwal, nello stato federato dell’Haryana. Al momento i medici locali non riescono a risalire alle cause dellakiller. Il virus, a detta degli esperti, provoca dolori articolari, mal di testa, disidratazione e nausea. Tredi sette anni e un bambino di nove giorni sono le vittime registrate nella giornata di venerdì: il bilancio è pertanto salito a 24deceduti, come riportato anche dal Mirror. LEGGI ANCHE => 90 persone uccise dal “fungo nero” in: l’aumento dei casi è correlato al Covid-19 Una ...

