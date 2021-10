Zuckerberg si scusa per il down di Facebook, Instagram e Whatsapp (ma la sua pagina “non è al momento disponibile”) (Di martedì 5 ottobre 2021) Mark Zuckerberg si scusa per il down di Facebook, Instagram e Whatsapp che ieri ha mandato in tilt i social network di mezzo mondo. «Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger sono tornati online. Mi dispiace per l’interruzione di oggi, so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete», scrive il fondatore del social blu. Ma la sua pagina Facebook per ora non è ancora visibile e al caricamento appare la dicitura «Questa pagina non è al momento disponibile. Questo potrebbe essere dovuto a un errore tecnico e stiamo lavorando per risolverlo. Prova a ricaricare questa pagina». Il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Marksiper ildiche ieri ha mandato in tilt i social network di mezzo mondo. «e Messenger sono tornati online. Mi dispiace per l’interruzione di oggi, so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete», scrive il fondatore del social blu. Ma la suaper ora non è ancora visibile e al caricamento appare la dicitura «Questanon è al. Questo potrebbe essere dovuto a un errore tecnico e stiamo lavorando per risolverlo. Prova a ricaricare questa». Il ...

Advertising

theredmask2019 : RT @runsaggio: Zuckerberg si scusa, la signora delle pulizie ha staccato la spina del server per passare l’aspirapolvere. - infoitscienza : Facebook, Whatsapp e Instagram tornano in funzione: Zuckerberg si scusa - euronewsit : Facebook, Whatsapp e Instagram tornano in funzione: Zuckerberg si scusa - infoitscienza : Zuckerberg si scusa per il down di Facebook, Instagram e Whatsapp (ma la sua pagina “non è al momento disponibile”) - flamingcake_ : RT @runsaggio: Zuckerberg si scusa, la signora delle pulizie ha staccato la spina del server per passare l’aspirapolvere. -