Zaia non riesce a leggere i numeri relativi ai tamponi e si impappina: “Crozza non è bravo come me” – Video (Di martedì 5 ottobre 2021) L’imitazione di Maurizio Crozza “perseguita” Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto, in conferenza stampa da Palazzo Balbi, inizia a leggere i numeri relativi ai tamponi fatti nella sua Regione. Per diverse volte scambia i milioni con le migliaia, interrompendosi, finché un giornalista non interviene, citando il comico genovese. A quel punto Zaia coglie la provocazione e risponde: “Sì, ma Crozza non è bravo come me nel ricordare i numeri a memoria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) L’imitazione di Maurizio“perseguita” Luca. Il presidente della Regione Veneto, in conferenza stampa da Palazzo Balbi, inizia aaifatti nella sua Regione. Per diverse volte scambia i milioni con le migliaia, interrompendosi, finché un giornalista non interviene, citando il comico genovese. A quel puntocoglie la provocazione e risponde: “Sì, manon ème nel ricordare ia memoria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

