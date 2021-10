Zaccheroni: “Pioli ha fatto un capolavoro. Il Milan è la mina vagante” (Di martedì 5 ottobre 2021) Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha esaltato la squadra di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 ottobre 2021) Alberto, ex allenatore del, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha esaltato la squadra di Stefano

Advertising

zazoomblog : Zaccheroni: “Pioli ha fatto un capolavoro. Il Milan è la mina vagante” - #Zaccheroni: #“Pioli #fatto - gilnar76 : Zaccheroni punta sul #Milan: «È una mina vagante, Pioli ha fatto un capolavoro» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Zaccheroni fa i complimenti a #Pioli per il suo capolavoro ?? - mar_aie : #Pioli ha sempre fatto bene per un annetto scarso dappertutto. Qui ha la sindrome di Zaccheroni in forma lunga. -